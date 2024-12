Kraj jedne ere! Rea ne zna šta više da uradi, pa iz nemoći skinila njen i Luksov poster (VIDEO)

Požurila da ne ostane bez njega!

Tokom sastanka povodom izbora novog gazde, Andrea Anđelković otišla je od stola, pa se uputila u spavaću sobu. Ona je žurila da skine poster koji je dobila od podrške, a na njemu se nalazi njemo i ima Saleta Luksa.

- Ne može da mi ga dira, nemam vremena sad za to. Ako me on vidi iscepaće mi ga. Drži stražu tamo da ovaj ne naiđe -govorila je Andrea dok je skidala poster.

- Je*aću ti majku, je*aću mu milu maku za ovo -dodala je Ona.

- Smiri se -ponavljala je Aleksandra.

- Kako da se smirim, je l' ti čuješ šta se dešava. Gde da se smirim? -ptala je Rea.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović