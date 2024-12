Lakić urnisao Luksa i Andreu! Rekao ono što svi misle, ona zanemela pred njegovom osudom (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Nikola Lakić večeras nije štedeo reči na račun odnosa Andree Anđelković i Saleta Luksa, pa je žestoko prozivao i vređao oboje.

- Tebi je samo stalo, znaš do čega? Do se*sa -započeo je Lakić.

- Jeste, sad samo do toga mi je stalo -rekla je Rea.

- Sutra da uđe neko drugi ti bi bila i sa drugim, i sa trećim, i sa četvrtim. Ti si baš blam blamova -rekao je Lakić.

- Je l' mogu ja nekoga da držim, ako će da ide, nek ide -rekla je Andrea.

- Nebitan je on, on se sprda, ti si blam blamova. Ti si bruka i sramota sam sebe. Vi što ste mlađi, ta generacija vaša stvarno nije normalna -dodao je Lakić.

- Ja sam bruka jer sam volela... On brani stavove svoje prijateljice, pa ne može da kaže kako jeste i onda nalazi svaki trenutak da me podbode -rekla je Andrea aludirajući na odnos Elene i Lakića.

- Ne nego ti da imaš malo dostojanstva, to bi držala do toga. Ti kad si imala šatro padanje u nesvest legla si pored tog čoveka. Da ima se*s sa Enom opet bi bila sa njim, ti si taj tip riba. Gde vam je dostojanstvo? Meni je Luks od prvog dana jasan šta radi... Njena greška je što ona krivi Enu i govori da je ku*va. Momak je ku*var, nije ona ku*va, ona je slobodna. Ona ima komplekse prema boljoj ribi od nje, ali pošto on ima ku*ac ona neće da pljuje po ku*varu. Ona je devojka koja je nimfomanka. Sale je doktor igre, on se sprda, on vam ovde pomera mozgove. Dete ne postoji to su laži, koji Vasilije, jeste normalni? -vikao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović