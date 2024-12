Andrea doživela NERVNI SLOM! Usred emisije urlala na sve ukućane za stolom (VIDEO)

Andrea u crvenom!

Voditeljka Milica Kon večeras je stigla na imanje, pa je odmah krenula sa ispitivanjima Andree Anđelković i Saleta Luksa jer je ovo jedna od gorućih tema. Andrea je priznala koliko se loše oseća, a onda se cela kuća obrušila na nju.

- Rea kako si? -pitala je Milica.

- Ko Enina baba pokojna -rekla je Andrea.

- Kako se osećaš od sinoć, da li si primetila nešto? -pitala je Milica.

- Milice, gledaj ovako za sve si bila u pravu. On je osoba koja je danima pričala da bi uradila sve za mene. On je meni naglasio da me voli, samo bi je je*ao. Povređena sam, pogađa me -priznala je Andrea.

- Kome više zameraš? -pitala je Milica.

- Podjednako, ona je kriva, a i on je krivlji -rekla je Andrea, što je izazvalo rekaciju .

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović