Nerealno!

Ognjen Ravić je razgovarao sa Nikolom Lakićem o Krisijanu Goluboviću i njegovim pričama:

- On je pričao kako se tukao protiv njih pedeset, kako je bio rasporen, a onda je kao on smarao svog kuma da ga seče da bi imao ožiljke jer su se ložili na to. Užas imaju te dve priče a obe su katastrofa - rekao je Ognjen.

- Užas ako je to radio - dodao je Lakić.

- Ma on je pričao i da ga on sekao Kneleta - dodao je Ognjen.

Autor: N.B.