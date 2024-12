Specijalni gost ušao u gazdinu kuću! Kristijan i Barbi se šokirali kad su ga ugledali (VIDEO)

Nepozvani gost!

Ovonedeljni gazda Kristijan Golubović posetio je Bojanu Barbi koja se nalazila u gazdinoj kući, pa primetio neobičnog gosta unutra. U kuću je ušao vrabac, a oni su ga posmatrali i komentarisali, dok je Barbi tražila Kristijanovo mišljnje o ručku koji je spremila.

- Ušao nam je vrabac, eno ga tamo -rekla je Barbi.

- On stalno stoji, on traži da jede. Sad će on da skakuće, pusti ga da kljucka tamo, na svoje gnezdo -kazao je Kristijan.

- Idi tamo vidi da li valja ili je trebalo joč, da baš vidim da li mogu da budem domaćica. Vidi da li valja ili sam trebala još da kuvam -pozvala ga je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović