Andrea i Aleksandra na ivici suza! Priznale koliko im tesko pada boravak na imanju, pa pobesnele na muškarce, evo zbog čega (VIDEO)

Ne mogu više da izdrže!

Andrea Anđelković i Aleksandra Babejić osamile su se u trač pabu, pa komentarisale stanje na imanju. Priznale su koliko im teško pada boravak na Farmi 8, pa nisu štedele kritike na račun mučkaraca.

- Ne mogu više, ja stvarno ne mogu. Ja se suzdržavam da ne kukam -rekla je Andrea.

- Moraš da kukaš, sa ovim ljudima Rea, ne znam -rekla je Aleksandra.

- Ja spavam, prespavam, ne mogu vidi ovaj sneg šugavi, vidi sve -poručila je Andrea.

- I ko će sad po snegu da cepa drva, ne razmišljaju. Mi žene ćemo da se smrzavamo kao i do sad, niko ne zna da založi drugu bubnjaru. Ja sam Pecu molila na početku da loži drugu bubnjaru, mislišda je ikad to udadio? Nijednom, i to muškarac, to je pi*ka -rekla je Aleksandra.

- Ja sam na ivici živaca, nemam više šta da obučem, i pokrali mi i popucalo mi. Sjebala sam na eksere dva para patika. Ne mogu, neću, na mogu više. Je* te sneg, ja zimske čizme nemam -vikala je Andrea.

