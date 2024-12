Urnebesno! Kristijan urla na Marka, pokušao da uhvati patke za pa mu poručio: Tako se živina ne juri, evo kako je Golubović odradio zadatak (VIDEO)

Kristijan u akciji!

Pošto je na imanju Farme 8 danas pao sneg, Kristijan Golubović odlučio se da vrati živinu u kućicu u kojoj inače borave. Pozvao je Marka u pomoć, ali nije bio zadovoljan načinom rada, pa ga je sve vreme kritikovao i vikao na njega.

- Je l' vidiš gde si stao, jesi naučio nešto od ovih pola sata smrzavanja -vikao je Kristijan na Marka.

- 'ajmo, tako je, to je to, samo polako. Kreni ka njima, brzo, ako naleti ovan da me bije moram da se branim. Hajde ovamo, zatvori onu stazu tamo, samo da ne uđu nazad -vikao je Kristijan na Marka.

- Čekaj da pomerim patku ka ovamo malo, daj poteraj je ovamo malo -kazao je Marko.

- Pa je*o te šta si dozvolio, da ode u Inđuju, svaka tebi čast. Ne juri se tako patka, tako se živina ne juri. Praviš uvek veliki krug oko nje. Samo nežan budeš prema njoj, korsti inteligenciju -objasnio je Kristijan Marku kako da juri patku.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović