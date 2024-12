Prvi ljubavni problemi u vezi Elene i Ognjena! Ona tražila savete od Lakića, pa dobila hladan tuš: To su dečije svađe, kao balavci se ponašate (VIDEO)

Ognjen ljubomoran?

Iako Ognjen Ravić i Elena Petrović uživaju u emotivnoj vezi, izgleda da su se pojavili prvi problemi. Elena je tražila savete od Nikole Lakića, a on je jedva dočekao da joj sve saspe u lice.

- Ako ti je lepo sa njim to češ sad da uradiš, kažeš sve što imaš i rešite sve. Ako je on balavac, ti budi muškarac ali u oslednjem razgovoru. Kažeč sve što imaš i rešite, nema ti njega da zoveš da nekome budeš majka. Ne da ideš tamo, a on ovamo, rešite sami. Prvi ko napravi kikis kažeš šta je uradio. Ako se nastavi tako znaš da se ne poštujete, niste imali neke svađe, tebe su udarali ispod pojasa. Niko ne voli što ste se vi spojili, iako mi navijamo za vas, nikom to neodgovara jer su svi ispu*ili što su muvali tebe -kazao je Lakić.

- Nas niko ne može da poremeti. Ti mene pitaš što nisam ustala da kažem nešto, a on mi je rekao da iskuliram -rekla je Elena.

- Neka ti je rekao, ali sve kažite jedno drugom. Niste toliko vodili razgovor, to su dečije svađe, kao balavci se ponašate. Sad sedi na krevetu štrika, ti sediš tamo štrikaš i proše ceo dan. Kad neko nekom fali, priđeš. Ja tako radim sa Cokom -rekao je Lakić dok je savetovao Elenu.

- Ja njega moram da korigujem kad mu nešto smeta. Imala sam zadatak sa Milanom. Ja gazovem da sedi sa nama da se sprdamo, da bi on rekao na kraju da je namerno to uradio da nas pusti da se gledamo -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović