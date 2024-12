Tvoja sam karma: Aleksandra doživela pomračenje, pa zagrmela na Pecu, prisutni ostali u šoku! (VIDEO)

Haos!

Peca Lazić i Aleksandra Babejić upali su u drugi krug žestoke rasprave. Sada su jedno drugom uputili žestoke uvrede, a Aleksandra je u jednom momentu doživela pomračenje, zaurala je na sav glas. Peca je odlučio da zauvek stavi tačku na ovaj odnos.

- Jadne devojke koje su bile sa tobom, jadna ja. Biću ti karma za sve žene ikada - rekla je Aleksandra.

- Ne lupaj gluposti - rekao joj je Peca.

- Biću tvoja karma, ja sam tvoja karma - rekla je Aleksandra.

- Prestani da me spominješ, Barbi mi govorio da me spominješ non stop. Prestani da mi spominješ Gagu - rekla je Aleksandra.

- Evo hoću da te zamolim nešto, nemoj da me spominješ i uzimaš u usta - rekao joj je Peca.

- Ti mene prvi provociraš - rekla je Aleksandra.

- Treba da te sramota što mi spominješ majku. Nemoj da me spominješ, ja za tebe više ne postojim - rekao je Peca.

- Prvo u svojoj glavi reši to - rekla je Aleksandra.

- Ovako se ne ponaša devojka koja je imala životne probleme i bila maltretirana - rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.