Kakav preokret: Kristijan poslao Enu i Luxa u izolaciju, Rea završila u suzama! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Milica Kon ušla je na imanje ''Farme 8'', a pošto je Sale Lux kukao kako mu je dosadno, Milica je odlučila da Kristiijan promeni svoje sluge.

- Kristijane, hajmo da promenimo sluge. Budi kreativan i maštovit - rekla je Milica.

- Jedino što može da promeša karte su Lux i Elene, međutim svi to očekuju. Osetio bih se kao da sam Rei zabio nož u leđa, a on sad nju voli opet. Hajde da dokažemo da li je njegova i Reina ljubav najjača. Kad god je počela tema o Eleni on je osporavao njeno pravdanje, a njemu kao da je stalo do toga. Njega mnogo pogađa kad ona nešto kaže, a nije tačno. Elena i Sale su nove sluge - rekao je Kristijan.

- Razumem i nije mi teško - rekao je Sale.

- Mene on ne interesuje niti bih ikad u životu bila sa njim - rekla je Elena.-

Autor: N.P.