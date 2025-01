OSTAVILA ME JE ZBOG KREDITA: Milan Runjo otkrio šokantne detalje svoje bivše veze, EVO šta se desilo sa svadbom! (VIDEO)

Šok!

U neobaveznom razgovoru Elena Petrović, Milan Runjo, i Bojana Barbi dotakli su se svojih bivših veza, pa je Milan odlučio da podeli sa njima svoje iskustvo i svoju prošlost sa bivšom devojkom, koju je mnogo voleo.

- Bila sam baš sje*ana, mislila sam da nikad neću naći dečka. Onda nađem i dođem ovde, i eto, luda glava - rekla je Elena.

- Pa tako i ja isto, kada je čula da ulazim ovde, ostavila me je. Našao sam joj poruke sa drugim. Tri dana pred ulazak, pobegao sam iz stana. Digao sam neki kredit, nije ni bitno, vraćao sam to, a ona je meni toliko to nabacivala na nos. "Neću da živim sa tobom, imaš kredit". To mi je govorila - žalio se Milan.

- Koliko ste bili zajedno? - pitala je Barbi.

- Pa godinu dana - rekao je Milan.

- A jeb*ga, ali kada se ne ide, ne ide - rekla je Barbi.

- Pa da, mi smo planirali svadbu, a onda mi je tražila da pomerimo datum svadbe. Bila je baš lepa - reklao je on.

- A sa čime se bavila? - pita Barbi.

- Pa ne smem da kažem, sada kažem, Barbi, pomerila je svadbu šest dana pred svadbu. Tada sam rekao da neću da se ženim, neću ništa - rekao je Milan.

Autor: K.K.