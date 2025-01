ON JE MOJE SVE: Andrea otvorila dušu Ognjenu, pa priznala koliko joj Lux znači, on tražio savet za Elenu! (VIDEO)

Ljubavne muke!

Ognjen i Andrea Anđelković odvojili su se u "Trač pabu", pa porazgovarali o ljubavi. Andrea je na sednom nebu zbog svoje ljubavi sa Saletom, a Ognjena muči njegova komplikovana ljubav sa Elenom.

- Pričali smo o vama, rekao je da bi voelo da se venčate. Onda je Krile rekao da ga ti menjaš, i njemu su pune oči suza bile - rekao je Ognjen.

- Nekada zbog ljubavi treba da progutaš ponos, prećutala sam znaš koliko puta. Ništa ovo nije stvoreno preko noći - rekla je Rea.

- Ma svaka tebi čast, ja dižem ruke odmah na prvu - rekao je Ognjen.

- Njegova menadžerka je meni kupila pokon, to su sitnice. Njegova porodica je podržala sve ovo, moja nije, ali kada vide da je to to, podržaće i oni. On je meni sve - rekla je Rea.

- Kontam, ali ona je meni rekla da je ona neke stvari radila da bi videla kako ću ja da reagujem - rekao je Ognjen.

- Ma ja ne verujem u to, ona je meni odvratna - rekla je Rea.

- Njeni postupci su mi ukazivali na to da ona igra rijaliti. Kada smo raskinuli, ona je uzimala hranu za mene, ne znam šta se tu dešava - rekao je Ognjen.

- Pa možda joj se i sviđaš. Da sam slušala šta ovi ljudi ovde pričaju, ne bih sa Saletom bila nikad - rekla je Rea.

- Ima nešto opasno u sebi, navuče te - rekao je Ognjen.

- Pa probaj opet, ne znam - rekla je Rea.

- I opet ću ispasti debil - rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

