Upoznajte Jucu!

Jutros su u štali vreme provodili Peca Lazić i Aleksandra Jakšić inače ljuti rijaliti suparnici. Oni si sve vreme provocirali jedno drugo, a vrhunac je dostignut kada je Aleksandra kozu koja se nalazi na imanju nazvala ''Juca'' i to po majci Pece Lazića, evo šta je on rekao na to.

- Šta je bilo sad, opet hoće da se bije? Nemoj da tučeš žene molim te -rekla je Aleksandra.

- Znači uzeli ste vodu od moje krave -rekao je Peca.

- Jesmo i šta sad, nemoj da stresiraš Jucu, gotova je da se porodi -rekla je Aleksandra aludirajući na kozu.

- Jedva čekam moja Jucika kad bude došla da se porodi -rekao je Peca.

- Rodiće Pecu ili Necu -kazala je Aleksandra.

- Ovo je jedna plemenita životinja i naravno da zaslužuje da se zove po mojoj mami -kazao je Peca.

- Naravno da je plemenita, samo si ti životinja koja nije plemenita -kazala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović