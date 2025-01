Opa! Boža Džons nakon brojnih sukoba, okrenuo novi list: Evo za koji posao se odlučio na Farmi! (VIDEO)

Ovom odlukom je iznenadio sve!

Boža Džons nedeljama iza nas, svakodnevno ima sukobe sa svojim ukućanima, a kako on tvrdi najviše ga remeti to što se Elena Petrović smuvala sa Ognjenom Ravićem, u koju je on zaljubljen.

Boža je odlučio da od današnjeg dana okrene novi list u potpunosti, te se bacio na spremanje hleba. Ovaj potez sigurno će šokirati sve ukućane, ali nema sumnje da će se dobro pokazati u ovome, obzirom da njegov tata drži pekaru ceo život.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.