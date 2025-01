Opšti haos na Farmi: Proka očitao lekiciju takmičarima, a onda su Aleksandra i Marko zaratili zbog OVOGA (VIDEO)

Nerealno!

Nakon što je probudio farmere, Proka ih je okupio oko stola:

- Ovi koji su spavali ima da čiste celu kuću, budem li video da je neko drugi čistio imaaćemo problem - rekao je Proka.

NAkon toga su MArko Jovanović i ALeksandra Jakšić ušli u sukob oko hrane koje je sklinjena i kome pripada.

- Hvala mojima koji su poslali,a to što su ovi ukrali - rekao je Marko.

- Marko mi nismo znali čije je, tek posle je rečeno, ali smo ih sačuvali - rekla je Aleksandra.

- To je sramota, to je moja kutija, što to radite - dodao je MArko.

Autor: N.B.