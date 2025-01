'NE SMEM NI DA SPOMENEM NA ŠTA LIČI TOALET' Kristijan zgrožen NEHIGIJENOM pojedinih žena na imanju, Lakić mu se suprotstavio (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić je stigla na imanje rijalitija "Farma" kako bi ovonedeljni gazda Boža Džons izabrao svoje sluge.

Najpre se stari gazda Kristijan Golubović osvrnuo na nedelju koja je iza njih.

- Uspeh mi je da sam naterao najsmrdljiviju osobu ovde da nešto uradi. Ja sam voleo više da utičem pričom na ljude, ali na neke utiče samo strah. Meni ne mogu zameriti ni na čemu, jer ja radim i za njihove zadnjice. Ne smem ni da spomenem na šta liči toalet ili kako smrde pojedine ženske osobe ovde -rekao je Kristijan.

- Ja sam rekao da Kristijan ne zna da prihvati kritiku. On često zna da kaže tačno, ali ne slažem se da on može ovde da usmerava ljude na pravi put. To je čist rivalitet i sujeta. Često nam broji zalogaje. Osobe koje njega najviše kradu, su osobe sa kojima najviše provodi vreme -rekao je Lakić.

- Aludira na Saleta Luksa, ovo je primer čoveka koji nema svoj karakter -rekao je Boža.

- Sve se zaboravlja dobro što su uradile ove žene, a kada ne opere sudove jednom, onda se napadaju. Sneža im je bila dobra dok im je kuvala pasulj, a onda su je zalili kofom vode -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: Iva Besarabić