Iskusni rijaliti igrači mu održali slovo! Marko upija savete Aleksandre i Lakića, daje sve od sebe da ne naseda na Božine provokacije (VIDEO)

Težak zadatak za Marka!

Tokom Božinog sastanka Marko Tošić i on su dospeli u sukob mišljenja, a Marko se odvažio da mu se približi i umalo napravi fizički kontakt. Alekandra Jakšić i Nikola Lakić dmah su mu održali predavanje kako bi trebalo da se ponaša u tim situacijama, kako ne bi naseo na provokacije.

- Ja doneo hranu da vide kako izgleda, oni pobacali. Opet su pokazali nemoć, a ti moraš da se kontrološeš -započeo je Lakić.

- Ne bih ga ja udario -rekao je Marko.

- Nemoj da mu prst stavljaš ispred usta -rekao je Lakić.

- Nemoj da mu prilaziš -upozorila je Aleksandra.

- Nemoj to da radiš, platićeš pedeset hiljada, ne možeš da vratiš -dodao je Lakić

- Kad ti ja viknem ''Marko'', onda shvati u glavi žašto ti ja to govorim -kazala je Aleksandra.

- Samim tim što mu staviš prst ispred usta, on ima pravo da te odgurne, možeš odavde da mu pokažeš, ali nemoj da mu priđeš tu. Da si nastavio, on bi krenuo da te tovari, doveli bi te do ludila, ne znam šta ti bi -završio je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović