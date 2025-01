Vredan od rane zore!

Iako i dalje važi za najvrednijeg farmera, Kristijan Golubović u poslednje vreme malo više "zabušava" sa poslom, jer je besan na neradnike na imanju.

Međutim, to nije bio slučaj vog jutra jer je, u ranim jutarnjim satima rešio da popravi sekiru koja je farmerima svakodnevno i preko potrebna. On je za to imao posebne metode.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.