'TATA ĆE DA ME SE ODREKNE' Barbi završila u SUZAMA, pa jecajući otkrila šta je muči - Za sve je KRIV Kristijan Golubović (VIDEO)

Red smeha, red suza!

Bojana Barbi večeras je završila u suzama, jer je pomislila da neko može pogrešno protumačiti šale koje Kristijan Golubović redovno pravi sa njom.

- Zašto plačeš? -pitao je Peca.

- Zato što me diraju ološi. Ja sam emotivna, nisam za ovo. Ja volim da mi je sve potaman. Nerviraju me ljudi. Sigurno će me se odreći roditelji -rekla je Barbi.

- Koga, tebe? Ne lupaj -rekao je Peca.

- Brinem se kada se Kristijan onako našali, da se ne napravi neki klip i ispašće da smo radili svašta, a onda će tata da me se odrekne -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić