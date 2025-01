Farmere muči jedno pitanje! Ovaj učesnik se nije pojavio na ručku, a pretpostavke se samo nizale: Pobegao zbog neuzvraćene ljubavi (VIDEO)

Zaista ga muče ljubavni problemi?

Tokom ručka, farmeri su se okupili oko stola, a jedan učesnik je izostao. Boža Džons je prvi primetio da ga nema, pa uputio pitanje Aleksandri Jakšić. Ostali farmeri su jedva dočekali priliku da se ubaće u konverzaciju i daju svoje mišljenje.

- A gde je Stefan? -pitao je Boža.

- Radi nešto, sad će -rekla je Aleksandra.

- Pobegao zbog neuzvraćene ljubavi -kazao je Luks.

- Ja i on smo braća po neuzvraćenoj ljubavi -dodao je Boža.

- Ti si bio u vezi 12 dana -podsetio je Luks.

- Možda je i on bio 12 minuta, a da mi ne znamo. Ni to me ne bi čudilo -dodala je Sneža.

Autor: M. Vićović