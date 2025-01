Lakić spremio SPECIJALAN poklon za Dušicu Jakovljević, pa progovorio o sukobu sa Jakšićkom: Ljubomoran sam, kod Kristijana osećam ANIMOZITET (VIDEO)

Britka sablja!

Voditeljka Maša Mihailović ovoga puta, na "Farmi", porazgovarala je sa Nikolom Lakićem o njegovoj ljubomori na druženje Aleksandre Jakšić i Stefana.

On je ovim putem otkrio da je napravio poklon za voditeljku Dušicu Jakovljević, a u pitanju je stadion FK "Crvena Zvezda", te je progovorio o svom gazdinstvu, ali i o odnosima po kući.

- Kako je proteklo tvoje gazdinstvo - pitala je voditeljka.

- Iskreno, ne bih promenio ništa. Mislim da sam uneo malo mir u kuću, moj tim je zadovoljan, zovemo se "Panteri". Kudili su me za sastankom, jesu, minirali su me, onaj donji deo stola. Hvalospeve nikada neću dobiti, kada budem skuvao ili poradio nešto na imanju...Ja sam radoholik. Ljudi ovde rade da bi se dodvoravali ljudima napolju. Tu su Kristijan i Boža, govore da su najbolji u svemu, ja ne volim da se nadmećem u tim stvarima. Naravno da treba da radim onoliko koliko mi prija. Najmanje me je ispoštovala Rea, rekla je da ne želi ništa da radi dok sam ja gazda, jer sam je izvređao valjda, a ona to pamti, a nju je izvređao njen partner koji govori da sve rade za strim i šer - rekao je Lakić.

- Kako su te iznenadili Jakšićka i Stefan - pitala je voditeljka.

- Ja sam pogurao priču između nje i Stefana, video sam da postoje simpatije više sa njegove strane, nego sa njene, a popuštaju kočnice i kod nje. Ja mislim da se i kod nje javljaju neke emocije, ne znam zašto krije. Došlo je do sukoba zato što jedno priča meni, drugo za stolom. Priča mi da nije njen tip, intelektualno joj kao ne odgovara, a fizički i može. Jesam ljubomoran, ja sam u prijateljstvu ljubomoran. Ja sam liferovao na stranu prijateljstvo, ali ne dozvoljavam da mi drugarica ovde priča balalajke, a radi suštu suprotnost - rekao je Nikola.

- Kristijan i ti ste imali sukob, kako ti se činilo njegovo ponašanje - pitala je voditeljka.

- On me ne podnosi organski, postoji taj animozitet i rivalitet, ja ne znam kako on posmatra. U nekim momentima ume da upali taj rijaliti mod, ali ne odgovara njemu da li se ja sunčam, oblačim ovako, onda nastaje klasika: "Ti si peder, ti si ovo, ti si ono", to je njegov način da omalovaži muškarca. Nikada nisam Kristijana ćoškario - rekao je Nikola.

Autor: Nikola Žugić