Palo priznanje! Boža otišao da se pravda Eleni, pa ga sačekao hladan tuš: Ja sam ta koja je tebe koristila (VIDEO)

Boža na aparatima!

Od početka Farme 8, Boža Džons javno ističe da je spreman da sve uradi za Elenu Petrović. Međutim, farmeri smatraju da je on sve radio zbog kadra i kako bi se oprao od etikete homoseksualca. On je osećao potrebu da se opravda kod Elene, pa je odmah to i učinio.

- Pošto me boli ovo što pričaju, je l' ti misliš da je tebe Boža koristio ova četiri meseca za rijaliti? -pitao je Boža.

- Ti mene? Ne -rekla je Elena.

- Da sam ja nametao sam sebe, plakao i kukao. Doživljavao da ne odem kući sa minusom pedeset hiljada evra koje nemam -kazao je Boža.

- Mislim da sam se izjasnila -rekla je Elena.

- Kako ti nad*kano pričaš sa mnom -odgovorio je Boža.

- Ja sam ta koja je tebe koristila -rekla je Elena.

- Ti su uvek kod mene ovde, i za pet godina uvek možeš da nazoveš tvog Božu -kazao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović