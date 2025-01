HAOS KAKAV SE NE PAMTI: Sale Luks ne može da obuzda cimere i dodeli zadatke (VIDEO)

Drama!

Proka je tokom svog obilaska imanja zapretio farmerima da, ukoliko budu radili, možda reši da im pošalje nešto od hrane.

- Ajde da vidim da li ćete to da uradite, pa da ja mogu da kažem "Ajde pošaljite im to i to" - rekao je Proka besno.

- Ja imam još zadataka vezanih za hranu, ali ne mogu da vam dam kada me ne poštujete - rekao je Proka i izašao, pa s eobratio Luksu:

- Svakom daj zadatak, guske, patke, svinje, kokoške...Daj Aleksandri da mi siđe sa glave, i ti kao gazda ništa ne radiš - naveo je on.

