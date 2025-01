'PRAVITE OD MENE POBEDNICU' Aleksandra Jakšić ODBILA Prokin zadatak, pa ušla u klinč sa Božom Džonsom (VIDEO)

Sama protiv svih!

Nakon što je Proka napustio imanje, ovonedeljni gazda Sale Luks je organizovao hitan sastanak.

- Elena, čim ustaneš daj pilićima vodu i sve, pa onda tek izađi iz štale. Jarići stoje gde je toplo, moraju da se doje redovno. Drva stižu uskoro, Kiki to ćeš ti da iskontrolišeš. Aleksandra, ne radiš više ovce, ali moraš celu kuću dva puta dnevno da oribaš -rekao je Sale.

- Celu kuću? Neću to da radim, odmah kažem -rekla je Aleksandra.

- Ovi ljudi ovde nemaju mozga i Proku smatraju rijaliti učesnikom, ali ne nadređenim -rekao je Proka.

- Nisam razumela, pošto je to rekao Proka uradiću, mislila sam da je to Saletov zadatak. Ne znam što me napadate svi -rekla je Aleksandra.

- Naterala si Barbi na suze, sram te bilo. Daj Bože da budem gazda, svi ćete videti. Sedi kur*o dole -rekao je Boža.

- Pravite od mene pobednicu. Božo ne treba nam taj mlin, to je uzeo da stavi u gu*u -rekla je Aleksandra.

- Sad si pokazala da ne poštuješ Saleta -rekao je Boža.

- To je to, gotov je sastanak -pobesneo je Sale.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić