Struka se oglasila! Lakić otkrio ko najviše krade duvan i namirnice sa pijace, Marko ostao u šoku (VIDEO)

Nikola Lakić i Marko Jovanović osamili su se u dvaorištu, pa su rešili da ogovaraju druge farmere i način na koji su rasporedili nagradu koja im je sinoć stigla.

- To nije fer iskreno, kad stignu cigare oni uzmu. Uzeli dve velike čokolade za sebe, izleteli oboje. Šta će Rea gore? Trebao je samo Luks da izađe, znaš šta on radi kad stigne hrana sa pijace, samo trpa. Krade opasno, a nije pošteno prema vama. Kuburite sa duvanom i uzmete po dve cigare, a on uzme celu paklu sebi i posle priča o alavosti nešto -rekao je Lakić.

- Stefan će da napravi haos izgleda -rekao je Marko.

- Ja bih poludeo da sam pušač, je*ao bih sve po spisku -dodao je Lakić.

- Jutros je bio spremio po malo duvana svima kao da nas iznenadi - otkrio je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović