Sneža Kušadasi isteruje na čistac! Pokušava da sazna ko sumnja u njen moral, pa opet FLERTUJE sa Lakićem (VIDEO)

Ko sumnja u moral Sneže Kušadasi?

Juče je Aleksandra Babejić otkrila Sneži Kušadasi da ju je Nikola Lakić ogovarao, pa je Sneža htela da istera na čistac ko je od njih dvoje izneo ozbiljne optužbe na njen račun.

- Ne možeš da se ljutiš, moraš da shvatiš da ja sve uvek iznesem na čistac. Da je on došao i rekao da si ti nešto rekla, ja bih takođe tebi rekla, samo bih izabrala trenutak. Zanima me koja je poenta, posebno što si rekla ispred mene i Elene da je Nikola Lakić rekao da sam ja nimfomanka. Lakić kaže da nije to izgovorio, pa me samo zanima da se vas dvoje dogovorite koje to izgovorio, a ko nije -rekla je Sneža Aleksandri.

- Ljubavi, daj mi puter -rekao je Lakić.

- Šta si rekao? Nisam znala da sam ti ljubav. Samo morate da se dogovorite ko je šta rekao i ništa više -rekla je Sneža.

- Ja sam rekao: ''Ko zna šta radiš napolju'', ne da si nimfomanka - tvrdio je Lakić.

- Ko zna šta radim napolju, ne znam ni ja sama šta radim -dodala je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović