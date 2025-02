Trese se Farma: Ognjen, Boža i Elena oči u oči nakon svega, svađom zatresli celo imanje! (VIDEO)

Haos!

Ognjen Ravić, Elena Petrović i Boža Džons sreli su se oči u iči u Trač pabu, nakon što se sve saznalo šta su pričali jedni drugima iza leđa.

- Kako možeš takve stvari da pričaš? Pričao si Saletu i Boži da ćeš da raskineš sa mom, ako se vratiš - rekla je Elena.

- Lepo, video sam ja i dovoljno - rekao je Ognjen.

- Kako možeš da pričaš takve stvari? - pitala je Elena.

- Lepo - rekao je Ognjen.

- Ti si mentol - rekla je Elena.

- Ideš sa njim na intervj, pevaš tamo sa Božom - rekao je Ognjen.

- Ja tebe neću vređati - rekao je Boža.

- Što si rekao " navijam da se smuvate" Boži - rekla je Elena.

- Nisam to rekao, on je rekao da će da te je*e do subote - rekao je Ognjen.

- Šta si video u studiju, da smo pevali? - pitala je Elena.

- Video sam kako pevate, kako te grli i ljubi - rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.