Andrea i Luks žestoko osudili Elenu, pa pokušali da savetuju Ognjena! Otkrili kako se Petrovićeva ponašala kada je Ravić nominovan (VIDEO)

Borba je počela!

Andrea Anđeklović i Sale Luks razgovarali su sa Ognjenom Rvićem pored šporeta u kuhinji, pa su pokušali da ga posavetuju. Blatili su Elenu Petrović sve vreme, a Ognjen nije znaošta ga je snašlo.

- Kako su se do juče kleli u ljubav, juče su im popadale maske -rekla je Andrea.

- Zavisi, kako kome -rekao je Ognjen.

- Juče su tako maske popadale, to je strašno. Šta je bilo na nominacijama? ''To je dobra osoba, to je divna osoba, najbolja osoba u kući''. Evo vam divne osobe -rekla je Andrea.

- Namerno zavozala dečka -rekao je Luks.

- Ti ne smeš da ćutiši da radiš šta ti kažu, zauzmi se za sebe. Isprati obe strane priće, pa onda daješ zaključak -rekla je Andrea.

- Ja ne mogu da dam odgovor na takve prozivke, nisam takav -rekao je Ognjen.

- Kad si bio nominovan, ona se ceo dan smejala i blejala. Još je i rekla: ''Mali mi zapalio sa duvanom'' -rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović