PUČE VEZA KAO TANAK LED POD NOGAMA: Ognjen i Ena odustaju od LJUBAVI zbog Nikolinih reči (VIDEO)

Ena Petrović i Ognjen Ravić danas su porazgovarali o svom odnosu, a sve to posle žestokih reči koje je Nikola Despotović rekao Ognjenu.

- Rekla sam ti da malo iskuliramo... - rekla je Ena.

- Jutros si drugo rekla, malopre novo. Ja želim da bude sigurno kada smo zajedno ponovo. Ne želim da idem protiv Džonija zbog nečega što će sutra da propadne. Kada bi to išlo, lako bi on shvatio da je to to. Ovako sad, ne znam. Smorio sam se iskreno kada mi je to rekao - dodao je Ognjen.

- Ti si meni drag, ne bežim od zaljubljenosti... Mi smo u ovom prostoru, ti si svega svestan... Neću da te izgubim ni kao osobu. Ajde malo da se iskuliramo da razmislimo o svemu - priča Ena.

- Je l' ima nešto napolju da treba da znam? - pitao je.

- Rekla sam ti sve - rekla je Ena potom.

