'NE MOGU DA IZDRŽIM, SVE ME NERVIRA' Elena se požalila Aleksandri na Ognjenovo ponašanje, pa otkrila da li su u VEZI (VIDEO)

Odlučila da bude sama neko vreme!

Elena Petrović i Aleksandra Jakšić razgovarale su u "Trač pabu" o Ognjenovom ponašanju od kada on i Elena više nisu u vezi.

- Jeste li vi zajedno? -pitala je Aleksandra.

- Ne -rekla je Elena.

- Hoćeš da se miriš sa njim? -pitala je Aleksandra.

- Ne mogu da izdržim, sve me nervira, imam želju da odem samo -rekla je Elena.

- Ti znaš najbolje -rekla je Aleksandra.

- Postao je isti kao Boža, sinoć dok smo ležali krenuo je me privlači ka sebi, a ja sam mu rekla da stane. Rekao mi je da nije rekao da me voli, ali da me jeste zavoleo -rekla je Elena.

- Pa kada ti neko više ne prija, onda ti sve smeta -rekla je Elena.

- Nisam to očekivala od njega, baš sam se iznervirala -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić