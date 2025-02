'POTAJNO JE ZALJUBLJENA U NJEGA' Kristijan otkrio da Nikola Lakić Snežina neostvarena želja (VIDEO)

Raskrinkao je!

Došlo je vreme da učesnici "Farme" odigraju još jednu "Igru istine", a sledeće pitanje je postavila Aleksandra Babejić.

Kristijane, kako komentarišeš odnos Sneže i Nikole Lakića? -pitala je Aleksandra.

- Evo ja vidim neku patologiju od strane Sneže. Ja znam raniju priču, oni su imali neko dopisivanje preko Instagrama. Znamo šta radiš Snežo i koji je tvoj život, a to je kačenje fejk slika na internetu. Njoj godi njegovo društvo i potajno je zaljubljena u njega. Izmislila je dečka, a osporavala je dečka Jelene Golubović -rekao je Kristijan.

- Samo da znate Lakić je spavao u mom krevetu dok a nisam bila tu -rekla je Sneža.

- O tebi znam mnogo, ali to me ne zanima. Ona zna da je on homoseksualac ili biseksualac, ja sve vidim, vidim njen vajb ka njemu. Prija joj pažnja. Tvrdim da joj je Lakić neostvarena želja, ali zakasnila je jedno 15 godina -rekao je Kristijan.

Autor: Iva Besarabić