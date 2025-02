Skinuo Kristijana sa trona?! Sale Lux gazda za primer, farmeri imaju samo reči hvale za njega! (VIDEO)

Svaka čast!

Na imanje "Farme", stiglo je pismo Velikog šefa, da je vreme za još jedan porodični sastanak. Tema je bila nedelja iza njih, kao i njihov lični sud o ovonedeljnom gazdi Saletu Luxu.

- Što se tiče tvog mandata, ne bih ja tu ništa menjao. Imam da ti zamerim, samo što si onako ishitreno reagovao kada je bila pijaca. Pun si elana, pozitivne energije - rekao je Lakić.

- Videla sam veliku razliku kod tebe, a moram i da kažem i kod Ree. Dosta ste napedovali, dopada mi se vaša veza. Imate zdrav odnos, vidi se da se volite. Rekla sam i njoj kako treba da se ponaša kad izađete. Što se tiče ostalih ukućana, Peca mora da se posveti nozi. Nekog novog kog sam zatekla ovde, ali me je prijatno iznenadio je Stefan. Vidi se da je dečko vredan. To da li su sada Lakić ili Sneža, zaljubljeni jedno u drugo, to neću da komentarišem, glupo mi je iskreno. Vidim da ste se svi malo smirili, to mi se sviđa. Barbi, volim da se šalim sa njom, vredna je i radna - rekla je Lili.

