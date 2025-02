Popustila pod pritiskom: Žene napale Snežu, ona otkrila da joj je Lakić simpatija, kao i da uživa u njegovom prisustvu! (VIDEO)

Zaljubljena?!

Na imanju "Farme", u toku je porodični sastanak, reč je dobila Sneža Kušadasi.

- Imam reči hvale za tebe, ali ti ne možeš meni da budeš autoritet. Ušla sam u kuhinju prvi dan, kada si mi zabranio, pa sam opet spasila ručak - rekla je Sneža.

- Kada si ti spasila ručak, šta smo spremali? - pitao je Sale.

- Meso - rekla je Sneža.

- Koje meso? Niko tebi nije zabranio da se ulazi u kuhinju, nego si mnogo spora, to je problem - rekao je Sale.

- Sve što je brzo, to je i kuso. Što se ostalih tiče, vaši ratovi me ne zanimaju. Mislim da ste svi, to jest, većina licemeri. Činjenica je da meni ovde može svako sve da kaže, a tamo nekom ne, jer će da dobije po nosu - rekla je Sneža.

- Ovde niko ne može da dobije po nosu - rekao je Sale.

- Ne bukvalno, ali mislim da ste svi dupljaci. Igram vam se ovde sa mozgom - rekla je Sneža.

- Sa kim se ti igraš bre - rekla je Lili.

- Sa tvojim ne, ti ga nemaš - rekla je Sneža.

- Udara mi ta tvoja rečenica koju ponavljaš kao luda ovde, kome ti možeš da se igraš ovde sa mozgom - rekla je Lili.

- Napaš me ovde od kad sam došla, i ti i Runjo - rekla je Sneža.

- Elena, da li misliš da je Sneža zaljubljena u Lakića? - pitala je Jakšićka.

- Mislim da da - rekla je Elena.

- Rekla sam da imam simpatiju, da mi prija njegovo društvo. Nisam zaljubljena - rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.