I dalje ga voli?

Elena Petrović i Aleksandra Babejić rešile su da porazgovaraju o informacijama koje je Nikola Despotović uneo iz spiljnog sveta. Elena ne krije da su je informacije uzdrmale, ali smatra da postoji ogućnost da Nikola igra igru, te da joj daje lažne informacije.

- Ne želim da razbijam glavu nego da idem srcem, ne želim da razbijam glavu kao zadnjih pet dana ovde. Nisam napolju, pa ne znam, nemoj da biješ glavu sa nekim stavrima. Možda smo malo pogubljeni, više me ni spoljašnjost ne zanima. Nisam čula ova četiri meseca, pa ne moram ni peti -rekla je Elena.

- Ja i ovo što sam čula ako je istina... -rekla je Aleksandra.

- Kako da znam da govore istinu, Milan i Džoni su se dodovorili da budu jedno iz drugo -rekla je Elena.

- Znam da se svi igraju, ne smeju da prenose ništa, a to što su preneli može da bude lažno -rekla je Aleksandra.

- Poremetio me sa tim nekim stvarima, na bum mu je rekao to. Poremetilo me, nema veze što imam to nekog pored sebe, poremetilo me. Moja veza od tri i po godine nije malo, mi smo raskinuli dve nedelje pred rijaliti. Pričala sam o njemu sa Reom, dobila tortu -rekla je Elena.

Autor: M. Vićović