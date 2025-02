Elena između dve vatre: Zbog ljubavi okrenula leđa bratu, pa je sa druge strane sačekao još gori ultimatum! (VIDEO)

Šok!

Nakon razgovora sa bratom, Elena Petrović, odlučila je da detalje razgovora prepriča vom dečku Ognjenu Raviću.

- Šta kaže? - pitao je Ognjen.

- Pa rekla sam mu da ne može on da mi određuje sa km ću ja da budem. Rekla sam mu 'oglepila sam za Ognjenom', onda mi je on rekao da sam ja skroz odlepila ovde, zbog zatvorenog prostora. Rekao mi je da ja ne mogu da izdržim tebe, da ti nisi lik za mene. Rekla sam mu da me ne interesuje - rekla je Elena.

- I šta sad? - pitao je Ognjen.

- Ništa, ostajem pri tome što sam rekla. Jel treba neko da me linčuje sada, što sam se zaljubila u tebe - rekla je Elena.

- Znači ti hoćeš sve sa mnom? - pitao je Ognjen.

- Da, želim normalan zagrljaj, ne zanima me ništa drugo - rekla je Elena.

- Slušaj me ovako, pomirili smo se. Sada je sve okej, ali jedan pogrešan korak i kraj je. Najozbiljnije ti govorim, ne može niko da ima kontakt sa tobom, kakav su imali pre - rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.