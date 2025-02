Drama na Farmi 8! Učesnici ovo nikako niu smeli da urade, moglo je da dođe do fatalnog ishoda (VIDEO)

Jezivo!

Kako su vremenske prilike u poslednje vreme veoma izazovne, a hladnoća surova, farmeri posebno osećaju ovakve tegobe. Učesnici rijalitija imaju problem sa drvima za ogrev jer ih ne pripremaju dovoljmo, a jutros su preterali sa loženjem peći u spavaćoj sobi, pa izazvali sveopštu paniku.

- Je l' imate mozga narode, shvatite da to može da pukne. To može da eksplodira, može da trpi energiju do 300 stepeni -rekao je Peca-

- To se topi -palao je Lakić.

- To će da eksplodira, nisu normalni Lakiću -rekao je Peca.

- Nemojte se više zaje*avati sa ovim stvarima, nikad više nemojte ovo da radite. Ovo je sad i nikad više -rekla je Lili.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović