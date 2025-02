Potpuno nepoželjan! Lili otkrila da Božin otac ne želi da čuje za njega, evo kako to komentariše Kristijan (VIDEO)

Analiza kompleksne ličnosti!

Kristijan Golbovići i Lili Stevanović zaseli su za sto u dnevnoj sobi, pa su komentarisali pokašanje Bože Džonsa. Za neke postipke svakako nisu imali reči hvale, ali smatraju da postoji potencijal.

- Mnogo je ljut ćale na njega, neće da čuje, zabranjena tema u kući. Mora da se dozove pameti -rekla je Lili.

- Mora! On je to i pre radio sa devojkama i sa nekim ljudima, kad se zakači za njih ne skida im se sa kičme, to je emotivno nezreo. Utičem koliko mogu -rekao je Kristijan.

- Ja mislim da je hteo mnogo više stvari u životu, brza zarada, brzo sve i onda se otrglo kontroli -dodala je Lili.

- Kad ima saobu kao što neko ima stan, 50 kvadrata i jede za stolom sa 12 ljudi. Omekšaš za ono spolja, a unutra si se ušuškao -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović