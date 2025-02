'SMIRI SE, JA SAM UZ TEBE' Ognjen pokušava da smiri Elenu, ona kivna, jer svi žele da ih rastave (VIDEO)

Ljubav jača od svega!

Elena Petrović i Ognjen Ravić su ponovo u ljubavi, a ona ne može da oprosti pojedinim učesnicima koji su želele da ih rastava.

- Smiri se, ja sam uz tebe -rekao je Ognjen.

- Nervira me što Nikola stoji, a on kao objašnjava kakva sam ja žena i majka. Ni on nije znao ništa o Kristini, da je znao pre nego je zavoleo, nikada ne bi bio sa njom -rekla je Elena.

- Naravno. Mada šta te to briga -rekla je Aleksandra.

- Nervira me Nikola koji je kao došao da me brani. Od čega je došao da me brani? -rekla je Elena.

- Od mene verovatno -rekao je Ognjen.

- Ognjen mu kao nije prijatelj, jer je sa mnom -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić