Novi obrok, nova svađa! Ova farmerka začinila ručak žestokom raspravom sa Luksom, pa ostala PRAZNOG TANJRA (VIDEO)

Ostala gladna, ali nahranila sujetu!

Ovonedeljna gazdarica Andrea Anđeković i njen dečko Sale Luks i danas su farmerima podelili ručak. Na meniju je bila supa, a Sneža Kušadasi prva se pobunila, pa ušla u raspravu sa njima.

- Šta je to, ja neću to, ja to ne jedem. Šta je sa kupusom? -pitala je Sneža.

- Kad pojedemo supu, onda ćemo kupus -rekla je Andrea.

- Pilako pi*ka mu materina alava -rekao je Luks.

- Za večeru je kupus, sad kuvano da se zagrejemo, pa večeras kupus -rekao je Boža.

- Mi makar dajemo hranu, ti nisi ni to radila -rekao je Luks.

- Ti si jeo na dva fronta -optužila ga je Sneža.

- Nikada, ne možeš da lažeš -rekao je Luks.

- Ti si uzima, jedino si vratio palačinke, dobijale su i Rea i Ena -dodala je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović