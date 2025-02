Lakić potpuno utučen jer je sam za dan zaljubljenih? Isplakao reku suza, farmerke nisu mogle da ga smire (VIDEO)

Nije mu lako!

Nikola Lakić se već četiri i po meseca nalazi na imanju Farme 8 i ne krije da mu to teško pada. Lakić napolju ima suprugu i sina, pa je danas dokazao da mu veoma teško pada razdvajanje od porodice. On se osamio sa Elenom Petrović i Aleksandrom Jakšić pored šporeta u kuhinji, a one su pokušavale da mu puže utehu.

- Hoćeš maramicu? -pitala je Elena.

- Ne mogu više -rekao je Lakić.

- Moraš da budeš jak, a znam da jesi -rekla je Elena.

- Kako bih sve porazbijao ovde -rekao je Lakić kroz suze, dok su Elena i Aleksandra bile oko njega.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović