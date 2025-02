Planirao IZNENAĐENJE, a priredio joj POMRAČENJE! Elena saznala šta je čeka, pa briznula u plač, farmeri nisu mogli da je smire (VIDEO)

Dokazala da ne voli Božu!

Elena Petrović danas je saznala za iznenađenje koje joj je pripremao Boža Džons, pa je još jednom dokazala da ne želi ništa da ima sa njim. Aleksandra Jakšić je otkrila šta joj se sprema, pa je Elena doživela totalno ponračenje.

- Šta ćeš da radiš za ovo iznenađenje? -pitala je Aleksandra.

- Kakvo iznenađenje, jesi ti realna? Šta sam ja ovde, budala? Jesam ja kreten neki? Hoću da idem kući, prsla sam zbog svega. Idem u štalu da se zabodem, nemoj da me neko pita nešto, da me neko nazove, da mi kaže ime, nemoj da mi se neko obratio. Ni slučajno, pun mi je ku*c više svega, dobiću nervni slom ovde. Nemoj da me neko zove do kraja rijalitija, polomiću sve, muka mu je više od svega -vikala je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović