Kakav preokret: Voditeljka Ivana Šopić saopštila informaciju koja menja tok rijalitija, na ovo niko nije ostao imun! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Predragu Laziću Peci kako bi nominovao Snežu Kušadasi ili Nikolu Lakića.

- Ona treba da se poštuje, a nju svi pljuju i vređaju. Sneža uopšte nije loša osoba, ona zaslužuje malo bolji tretman. Mislim da radi iste stvari sa Snežom koje je radio sa Lejdi Di prošle godine - rekao je Peca.

- Dve bitne karike u ovom rijalitiju, ali je Sneža jedna podla i zla žena. Ona zna da bude dobra ponekad, ali me iritira. Žena je gledala ove nedelje sve da sabotira, ja danas čistim pod, a ona namerno hoda. Lakić je prema meni uvek ispao dobar drug, ali ja šaljem njega - rekao je Nikola.

- Sneža je za mene pakao lik, ona je možda Ledena Lejdi i ne smeš ništa da joj kažeš. Ona čeka prvu priliku da te izda i odruka. Lakić je manipulator, ali meni manipulacija odgovara. Šaljem Lakića - rekao je Ognjen.

- Dva veoma ista lika. Uvek je hteo da mi pomogne za sve što treba, on je manipulator, ali manipuliše sa ljudima sa kojima može. Sneža me ispolivala hladnom vodom zimi, to je osoba koja bi gazila preko mrtvih. Naravno da ću poslati nju - rekla je Sneža.

- Veliki šef vas je nagradio zbog dana zaljubljenih i nema izbacivanja ove nedelje - rekla je Ivana.

Autor: N.P.