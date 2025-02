Želi da se opere od toga da voli muškarce: Kristijan razvezao jezik i otkrio koje su Božine namere, pa opleo po Eleni! (VIDEO)

Preokret!

Voditeljka Ana Radulović ušla je na imanje ''Farme 8'' kako bi porazgovarala sa učesnicima, a drugi na redu je bio Kristijan Golubović koji je progovorio o Božinim simpatijama sa Elenom Petrović.

- Kristijane, pomogao si Boži oko iznenađenja? - upitala je Ana.

- Ja sam imao hiljadu ideja da mu pomognem, ali eto tu smo gde smo i smislio sam da je to najbolje. Hteo sam da probam da popriča sa njom zadnji put. Ja sam sve znao da će ovako biti, ona je drama kvin. Ona je ovde izmanipulisala sa kretenima i napravila dramu. Ona je mama koja ima diskutabilno stanje oko svog deteta. Ona treba da bude ovde primer, a ona to nije. Ena je preko noći promenila stav da je ona zaljubljena u Ognjena. Mi joj kao nabacujemo ljubav, nju kao ne zanima šta Boža sprema. Ona ga je dovela do septičke jame u kojoj je vodila ljubav i kad je on upao u septičku jamu i pružio joj zadnju ruku nade onaj juče ceo, ona ga je samo nogom šutnula i nabila ga ispod go*ana. On ne može ni levo ni desno ni napred, ako i preko ovog pređe, on nema dostojanstvo - rekao je Kristijan.

- Da li bi ti podržao ukoliko ona bude želela vezu sa njim? - upitala je Ana.

- Ako bih ikada morao da pređem preko tih principa onda bih podržao zbog Bože i zbog njegove disktabilne teme se*sualnosti. On je malo isfeminiziran i on pokušava sve vreme preko Elene da dokaže da nije gej. Nije našao pravu osobu, ona njega pravi majmunom. Meni je baš žao zbog njega - rekao je Kristijan.

- Kako komentarišeš Ognjena? - upitala je Ana.

- Latentni gej, smrdljivko. Čovek je energetski mrtav, ja nisam takvo biće sreo u životu. Kad mi čovek dođe i gleda me kao da mu je sve mrtvo u životu, onda mi ništa nije jasno. Moraš da mu nacrtaš rečima i slovima da bi se pokrenuo - rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.