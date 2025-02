Farmeri bitaju NAJZALJUBLJENIJU osobu na imanju! Boža i Aleksandra se prvi put složili, pa naveli nju (VIDEO)

Farmeri na opasnim mukama!

Danas je na adresu Farme 8 stiglo pismo u kom se od farmera tražilo da izaberu najzaljubljeniju osobu na imanju. Andrea Anđelković je pročitala pismo, pa su farmeri redom krenuli da komentarišu.

- Bila sam skeptična, smatram da svaka ljubav ima težinu. Boža ima težinu, ali kad izađe zaboraviće sve to. Rea je ozbiljno zaljubljena, čak i više nego Sale. Smatram da devojka od 22 godine ima ovoliko obaveza, ja sam mojim godinama se ne bih trudila toliko. Ti si Rea za mene na prvom mestu, sve ostalo je rijaliti -rekla je Lili.

- Imamo jedinu vezu ove sezone i nekoga ko je posvetio svoje vreme nekome, to je Rea. Sve svoje si stavila po strani i po karakteru i dobra si na jeziku, a ti si se samo njemu posvetila. Ako gledamo po tome, mislim da si to ti. Takođe imamo i Snežanu koja je zaljubljena u Lakića, to je pokazala više puta. Radi to na perfidan način, okrenula je sve kao da je on zaljubljen u nju. Vidim da se lepo druže, možda sam i u krivu -rekla je Aleksandra.

Koga će farmeri dalje imenovati za najzaljubljeniju osobu na imanju, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović