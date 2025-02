Kristijan nasmejao farmere do suza! Evo kako je DONJI VEŠ ove farmerke završio kod Kristijana (VIDEO)

Hit!

Danas su farmeri vodili raspravu oko krađe hrane, pa se oglasio i Kristijan Golubović. Pošto su ga farmeri optužili da je krao hranu, on im je objasnio kako je hranu sačuvao za dane kada potroše sve zalihe. Dok je držao govor farmerima, za bubicu mu se zakačio donji veš Bojane Barbi, pa je nasmejao sve farmere do suza.

- Ovo sam čuvao za supu, čipkaste rezance sam sačuvao. Tvoju pršutu sa slave smo poslednji put pojeli u pasti, kad nije imalo mesa. Što nisam mogao sam to da pojedem, sto grama i boli me briga? Ovaj voli da ukrade, ovaj što mrda ušima i ima plave oči, on je opasan - rekao je Kristijan aludirajući na Božu Džonsa.

- Zalepile ti se moje gaće na bubicu -rekla je Barbi.

- Šta je ovo? Jesi ti normalna? -pitao je Kristijan kad je video zakačen veš na bubici.

- Pa, moje gaće bile tu, a ti se njišeš oko njih -rekla je Barbi.

- Jao Barbi, gurni mi u nos ove gaće -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović