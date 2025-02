Ne zaustavljaju se! Elena uzvraća udarac, Boža na ivici nerava, nema mira od njenih provokacija (VIDEO)

Agonija se nastavlja!

Tokom celog dana, tenzija između Elene Petrović i Bože Džonsa samo raste. Danas su se više puta sukobili, jer je Elena nizala provokacije na njegov račun.

- Ti ne možeš da ispuniš zadatak ni dva minuta, a ne sedam dana. Hajde ućuti molim te -rekla je Elena.

- Da sam ispunio zadatak dao bih sve tebi, kao i ono tamo što sam hteo da ti dam sve u subotu -rekao je Boža.

- Znaš kako bi dao? Tako što dođeš ovde, pokažeš šta imaš u ruci i pojedeš sam -tvrdila je Elena.

- Sale veruj mi, ti znaš moje probleme. Ovo je danas ludilo, kunem ti se, ova me dr*a, Proka kaže da ne radim, ovi me opominju. Danas ne postojim, sad nek otvore da idem kući. Ako ja nisam dobar čovek neka, svi neka me sprdaju ovde. Vratiću Kriletu naočare, ako ima još nekom da sam nešto uzeo, vratiću -ponavljao je Boža.

- Kako da mu vratiš kad si rekao da ćeš da otkupiš za hiljadu i po? A, da, nemaš ti te pare -rekla je Elena.

- Ja znam šta je njega najviše iznerviralo -rekla je Aleksandra.

- Ne može ništa da iznervira rijaliti igrača kad je on ovde tri godine. Ne može ništa da ga iznervira kad je on mag i tata igre -ironična je bila Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović