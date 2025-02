VREME JE ZA HITAN SASTANAK! Andrea okupila sve oko stola kako bi izabrali najvećeg PROVOKATORA među njima (VIDEO)

Peca pobrao najviše glasova!

Ovonedeljni gazda Andrea Anđelković okupila je učesnike oko stola kako bi održali hitan sastanak.

Tema sastanka je bila da se izabere najveći provokator ove sezone.

- Za mene je to Peca, zato što samo leži u krevetu i provocira. Zna tačno koga šta boli i tu udara. Jednostavno ne mogu da pričamo o njemu, muka mi je -rekla je Aleksandra.

- Ja ću iskreno navesti sebe, zabole me uvo da li će vam se to dopasti, jer me briga za sve vas -bila je iskrena Sneža.

- Ovde su ljudi pokazali koliko su dvolični. Ja ne znam da li sam najveći provokator kada samo odgovorim na provokaciju, ja sam najveća svađalica, ali ne i provokator. Uvek govorim istinu, a ona najviše boli -rekao je Peca.

- Ne laži Peco. A ti Snežana si dosadna, ne mogu da te slušam više -rekla je Aleksandra.

- Tebe tvoji kod kuće nisu mogli da slušaju, pa su te poslali ovde -rekla je Sneža.

- Nisam ja ulazila sa nepoznatim muškarcem u rijaliti i tvrdila da mi je muž, svakako nisi ušla u finale -rekla je Aleksandra.

- Pa možda ti sada dođeš do finala, jer si sa Stefanom, a imaš muža kod kuće -rekla je Sneža.

- Po meni je upravo Aleksandra najveći provokator, ne može da se suzdrži od komentara i ide u ekstreme -rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić