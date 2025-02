Ognjen pobeleo od ljubomore: Pozvao Elenu na razgovor zbog Bože Džonsa, pa pomenuo i Kristijana (VIDEO)

Nije mu prijala sujeta!

Nakon što su Elena Petrović i Boža Džons pola dana proveli zajedno, Ognjen Ravić je pozvao na razgovot u Trač pabu, pa nije krio ljubomoru povodom njihovog dobrog odnosa.

- Priča mi o životu, o glupavim stvarima, ja ga ne fermam. Priča mi o Karađorđu, dugovima, o svamu -rekla je Elena.

- A kako se ti postavljaš u svim tim situacijama? Počevši sinoć od šminkanja, od dozvoljavanja njemu da sedne na tvoj krevet -rekao je Ognjen.

- Ti nalaziš problem što se tiče njega, Ne mogu da se svađam, ja sam tebi rekla, dok kraja rijalitijia imamo problem kao što je on jer on ima prebačaje. Je l' ne možeš ti kao moj dečko da ostaneš sa mnom, nego moraš namerno da me ostavljaš, ideš kod bubnjare i digneš nos, kažeš da sam ja kriva? -pitala je Elena.

- Ti bi svaku situaciju da okreneš da sam ja kriv, nebitan je Boža u toj situaciji, nek te pljune Kristijan još koji put, pa opet sedi sa njim -rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović