Peca se SKINUO pred Snežom kako bi dokazao svoju MUŠKOST! Ona ga i dalje ne gleda kao MUŠKARCA: Postavila ga na mesto zbog ovog poniženja (VIDEO)

Žestoko se ponizio?

Nakon današnje rasprave koju su vodili Sneža Kušadasi i Peca Lazić, ona je koristila svaku priliku da ga okarakteriše kao drigara, a on joj se uporno nabacivao. Pošto ga je Sneža više puta oslovila ženskim rodom, Peca je odlučio dasse pred njom skine i da pokaže čime raspolaže, ovo je bila njena reakcija.

- Ja sam ti drugarica -tvrdio je Peca.

- Ne zanima me apsolutno, znaš koliko me briga šta će on da radi -rekla je Sneža.

- Jesam ti drugarica? -pitao je Peca.

- Oladi -rekla je Sneža.

- Je l' ima pi*a mala ovde, kakva je takva je? -pitao je Peca.

- Ne zanima me tuđi polni organ, budala -tvrdila je Sneža.

- Hajde drugarice, opusti se -rekao je Peca

- Nemoj da me dodiruješ, dobićeš po nosu. Ja sam ti rekla, ne gledam te kao muškarca -dodala je Sneža.

Autor: M. Vićović