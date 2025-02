Boža dotrčao da se žali Kristijanu: Jariće uporedio sa braćom i sastrama, pa ga Sneža ukanalila: Ovo je sindrom zvani... (VIDEO)

Boža i dalje pod tenzijom zbog Elene!

Nakon rasprave koju je Boža Džons vodio sa Elenom Petrović zbog jarića, otišao je da se požali Kristijanu Goluboviću. Uporedio je raspravu oko jarića sa porodičnim odnosima, a Sneža Kušadasi ga je povezala sa jednim rijaliti učesnikom.

- Napadaju me, sad me zabolelo, ali je rekla ''izvini''. Ja neću sutra Proka da kaže kako preko životinja peglam odnose sa Elenom, kunem ti se nisam. Ja volim životinje, ja imam kući psa, ja volim male bebe. Meni mama rodila pet braće i sestara, svakih godinu dana, mala beba u kući. Svake godine mi mama rađala brata ili sestru i ona me sad napada zbog jarića -rekao je Boža.

- Dobro, hajde sad idi po vodu -rekao je Kristijan.

- Ja ću ovde da radim, ceo dan, i sutra ćemo. Ne volim kad me napaaju, ako treba da se svađa, rešićemo, ali nećemo da vređamo roditelje -rekao je Boža.

- Ovo je sindrom zvani Ša -dobacila je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović